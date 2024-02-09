Омск-Информ
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·Спорт

Главный тренер заявил, что не так просто из себя достать силы и желание. Поэтому победить вчера и не удалось.

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец, комментируя проигранный матч со «Спартаком» заявил, что игру испортил первый период.

– Конечно, всю игру испортил первый период. Во втором и особенно в третьем периоде команда отыграла достаточно хорошо, проявляла характер, потому что, проигрывая 0:4, не так просто из себя достать силы и желание, чтобы вернуться в игру. Ребята это сделали, чуть-чуть не хватило, может быть, гола еще от какого-то звена, – отметил Кравец.

Напомним, что вчера «Авангард» уступил «Спартаку» в матче чемпионата КХЛ – 3:5.

·Спорт

Главный тренер заявил, что не так просто из себя достать силы и желание. Поэтому победить вчера и не удалось.

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец, комментируя проигранный матч со «Спартаком» заявил, что игру испортил первый период.

– Конечно, всю игру испортил первый период. Во втором и особенно в третьем периоде команда отыграла достаточно хорошо, проявляла характер, потому что, проигрывая 0:4, не так просто из себя достать силы и желание, чтобы вернуться в игру. Ребята это сделали, чуть-чуть не хватило, может быть, гола еще от какого-то звена, – отметил Кравец.

Напомним, что вчера «Авангард» уступил «Спартаку» в матче чемпионата КХЛ – 3:5.