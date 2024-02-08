Омск-Информ
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·Образование

Руководитель регионального Минобра подписал приказ об увеличении рекомендуемых окладов педагогических работников.
Глава регионального министерства образования Иван Кротт подписал приказ, которым определил рекомендуемые размеры должностных окладов педагогических работников.
Согласно документу, размер рекомендуемого оклада для учителей общеобразовательных учреждений составляет 10 550 рублей, воспитателей – 10 085 рублей. При этом сумма будет зависеть и от квалификационного уровня сотрудника. 
Кроме того, документ регулирует размер окладов и других специалистов, которые трудятся в образовательных чреждениях. Все нововведения распространяются на договоры, заключенные с 1 января текущего года.
Отметим, ранее Иван Кротт заявил, что зарплаты учителей нуждаются в повышении.
·Образование

Руководитель регионального Минобра подписал приказ об увеличении рекомендуемых окладов педагогических работников.
Глава регионального министерства образования Иван Кротт подписал приказ, которым определил рекомендуемые размеры должностных окладов педагогических работников.
Согласно документу, размер рекомендуемого оклада для учителей общеобразовательных учреждений составляет 10 550 рублей, воспитателей – 10 085 рублей. При этом сумма будет зависеть и от квалификационного уровня сотрудника. 
Кроме того, документ регулирует размер окладов и других специалистов, которые трудятся в образовательных чреждениях. Все нововведения распространяются на договоры, заключенные с 1 января текущего года.
Отметим, ранее Иван Кротт заявил, что зарплаты учителей нуждаются в повышении.