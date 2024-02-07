Министр образования Омской области считает, что педагог может полностью отдаваться работе, когда получает достойную зарплату.
Сегодня, 7 февраля, на форуме по нацпроекту «Образование» заместитель председателя правительства Омской области, вице-губернатор Иван Кротт позволил себе эмоциональное высказывание о работе педагога. Он считает, что зарплаты учителей нуждаются в повышении.
– Педагог может полностью отдаваться своей работе, воспитанию и обучению подрастающего поколения только тогда, когда получает достойную зарплату. Этот уровень оплаты труда должны ему обеспечивать региональные и федеральные власти. Безусловно, наши учителя должны получать больше, чем это принято сейчас, – заявил Кротт под аплодисменты присутствующих представителей учебных заведений Омска.
Отметим, что для Ивана Кротта тема зарплат педагогов нечужая. До работы министром он сделал карьеру в Омском государственном педуниверситете, пройдя путь от ассистента кафедры отечественной истории до ректора вуза.
К слову, средняя зарплата учителя в регионе составляет 37 740 рублей. А в Омска эта цифра чуть выше – 39 651 рубль.