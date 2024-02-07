Министр образования Омской области считает, что педагог может полностью отдаваться работе, когда получает достойную зарплату.

Министр образования Омской области считает, что педагог может полностью отдаваться работе, когда получает достойную зарплату.

Сегодня, 7 февраля, на форуме по нацпроекту «Образование» заместитель председателя правительства Омской области, вице-губернатор Иван Кротт позволил себе эмоциональное высказывание о работе педагога. Он считает, что зарплаты учителей нуждаются в повышении.

– Педагог может полностью отдаваться своей работе, воспитанию и обучению подрастающего поколения только тогда, когда получает достойную зарплату. Этот уровень оплаты труда должны ему обеспечивать региональные и федеральные власти. Безусловно, наши учителя должны получать больше, чем это принято сейчас, – заявил Кротт под аплодисменты присутствующих представителей учебных заведений Омска.

Отметим, что для Ивана Кротта тема зарплат педагогов нечужая. До работы министром он сделал карьеру в Омском государственном педуниверситете, пройдя путь от ассистента кафедры отечественной истории до ректора вуза.

К слову, средняя зарплата учителя в регионе составляет 37 740 рублей. А в Омска эта цифра чуть выше – 39 651 рубль.