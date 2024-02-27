Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в регионе благоустраивают парки и скверы, расселяют бараки и строят новые водопроводы.

Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в регионе благоустраивают парки и скверы, расселяют бараки и строят новые водопроводы.

РИА «Омск-информ» продолжает серию материалов, посвященных реализации нацпроектов на территории региона. Сегодня мы расскажем о нацпроекте «Жилье и городская среда». Инициированный Президентом России, он призван помочь людям улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города – красивыми и комфортными.

В Омской области этот нацпроект реализуется по нескольким направлениям: благоустройство, строительство жилья для переселенцев, а также обеспечение жителей чистой питьевой водой. О том, каких результатов удалось достичь за первые годы реализации нацпроекта, – в нашем материале.

Активная реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» началась в Омской области в 2018 году. Всего за минувшие шесть лет в регионе благоустроена 431 общественная территория.

Большой объем работ по благоустройству парков и скверов был выполнен уже в 2019 году. В тот год завершили благоустройство очень востребованного у молодых омичей парка семейного отдыха на улице архиепископа Сильвестра, привели в порядок бульвар Мартынова и бульвар Победы. Работы по благоустройству включали в себя ремонт асфальтобетонного покрытия, установку опор освещения, скамеек, урн, детских и спортивных малых архитектурных форм, устройство парковок и посадку деревьев.

Также в 2019 году в городе начали благоустройство еще шести территорий, работы на которых продолжились в 2020 году. Среди самых значимых из них – Восточная роща, Театральная площадь, Советский парк, улица Бударина.

Таким образом, в Омске в 2019 году было благоустроено 13 общественных территорий. Но программа «Формирование комфортной городской среды» предусматривает и приведение в порядок территории дворов жилых домов. Сразу 30 из них было благоустроено в 2019 году.

Несмотря на пандемию, работы по благоустройству парков и скверов в Омске и области продолжились и в последующие годы – 2020-м, 2021-м и 2022-м.

За это время в Омске привели в порядок такие важные и излюбленные места отдыха омичей, как набережная Оми в районе улицы Щербанева, Театральная площадь, Советский парк, площадь Бударина, Юбилейный сквер на улице Труда, а также сквер «Рубиновая мечта» на улице Кирова. На Левобережье Омска благоустроен сквер «Городская поляна» – там появились футбольное поле, тренажерный комплекс, детская площадка, сцена.

Впервые за долгое время преобразился и сквер Красной Звезды в Порт-Артуре. Работы здесь велись в течение двух лет, общий объем финансирования составил 21 млн рублей. В сквере, где любят отдыхать жители Порт-Артура, были заасфальтированы пешеходные дорожки, установлены скамейки, урны и фонари, построены детская и спортивная площадки, установлена входная группа. А побывавший в этой локации мэр Сергей Шелест отметил, что такие места отдыха, находящиеся в шаговой доступности, должны быть в каждом районе города. И эта задача выполняется.

Но скверы преображаются не только в городе, но и в сельских районах. Реализуемый по инициативе президента проект «Формирование комфортной городской среды» затронул все районы Омской области, многие поселки и сельские поселения. Впервые за несколько десятилетий в них начались масштабные благоустроительные работы.

Новые благоустроенные территории появились в Азовском, Большереченском, Колосовском, Кормиловском, Крутинском, Любинском, Нижнеомском, Нововаршавском, Одесском, Оконешниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском, Черлакском, Шербакульском и других районах. Для сельчан обустроили новые парки, скверы, детские и спортивные площадки. Также в районах появились комфортные прогулочные пешеходные зоны.

В частности, серьезно преобразились парки и скверы в Исилькуле, Калачинске, Называевске, Таре, Тюкалинске, поселке Красный Яр Любинского района.

– С каждым годом наш Калачинск становится все комфортнее: появляются пешеходные зоны с освещением и детские площадки. Очень здорово, что жители города могут повлиять на благоустройство. Каждый год мы участвуем в голосовании, где определяются территории. В прошлом году так благоустроили пешеходную дорожку по улице Калачинской, которая победила в голосовании. Город развивается, кругом газоны, клумбы, удобные скамейки и даже фонтан! Программа с символичным названием «Комфортная городская среда» и правда делает наш город таковым! – отметила специалист казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Калачинского района» Анна Терещенко.

Работа по благоустройству территорий была продолжена и в 2023 году. В минувшем году в Омске привели в порядок скверы им. И.В. Панфилова и им. профессора А.И. Казанника, завершилось благоустройство парка «Зеленый остров», территории Городского сада, а также общественного пространства по улице Гашека и в микрорайоне Прибрежном.

В 2024 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Омской области планируется благоустроить 33 общественных пространства. За некоторые из этих территорий омичи проголосовали в 2023 году. При этом совсем скоро омичи смогут сами выбрать территории, которые будут благоустроены уже 2025 году. Выбор территорий для благоустройства самими жителями – отличительная особенность проекта «Формирование комфортной городской среды».

Еще одно важнейшее направление нацпроекта – это предоставление новых квартир переселенцам из ветхого и аварийного жилья. Важность этого направления не раз отмечал глава государства. Не только в Омске, но и в 17 сельских районах сносят старые двух- и трехэтажные дома с рушащимися стенами, потолками и протекающей крышей. Оператором программы переселения является Фонд развития территорий.

Работа в этом направлении может быть не столь заметна, как благоустройство парков, но тем не менее с 2019 года из аварийного жилья переехали 2880 жителей города и области. Было расселено 45,02 тыс. кв. м аварийного жилья. План по переселению граждан выполнили четыре муниципальных образования.

В минувшем 2023 году в Омске была сдана многоэтажка, в которой 63 квартиры выделены переселенцам из аварийного жилья.

Во всех предоставляемых омичам квартирах выполнена чистовая отделка «под ключ», установлены сантехника и электрооборудование. Прилегающая к дому территория благоустроена, во дворе установлены детская и спортивная площадки, предусмотрены парковочные места. Поблизости расположена вся необходимая социальная инфраструктура, остановки общественного транспорта.

Программа «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» направлена прежде всего на обеспечение качественным питьевым ресурсом жителей сельских территорий. В Омской области с начала реализации проекта объекты водоснабжения построены и реконструированы в девяти районах: Тюкалинском, Исилькульском, Любинском, Горьковском, Калачинском, Кормиловском, Нововаршавском, Русско-Полянском, Нижнеомском.

В частности, благодаря строительству более 28 км межпоселкового водопровода и водопроводных сооружений чистой и качественной питьевой водой в конце 2022 года были обеспечены более 2,4 тыс. жителей деревень Петровка, Водяное, Апполоновка и села Новорождественка Исилькульского района.

В рамках проекта «Чистая вода» был реконструирован комплекс водоочистки Кормиловского водоканала и построены очистные сооружения. А в степном селе Хлебодаровка (Русско-Полянский район) летом 2022 года была построена новая скважина с современным оборудованием многоступенчатой фильтрации воды, включая ее ультрафиолетовое обеззараживание. К концу 2022 года благодаря программе «Чистая вода» доля обеспеченности населения региона качественной питьевой водой составила 88,7 %.

Продолжились работы по обеспечению омичей чистой водой и в 2023 году. В частности, в минувшем году были завершены работы по реконструкции водопроводных сетей в поселке Нововаршавка, была проведена реконструкция сетей водоснабжения с установкой станций очистки в селе Осокино Калачинскогого района, а в Кормиловском районе с опережением графика были завершены работы по строительству 10 км водопроводных сетей для обеспечения качественным питьевым водоснабжением жителей деревни Зотино и села Богдановка.

В минувшем году было завершено строительство водопроводных сетей с установкой очистных сооружений в селе Старомалиновка Нижнеомского района. Благодаря этому 817 жителей села получили качественную питьевую воду.

Помимо этого, в минувшем году проводились работы на водоводе в поселке Черлак, был завершен первый этап реконструкции водопровода в селе Артын Муромцевского района. На финальной стадии находится строительство межпоселкового водопровода и водопроводных сооружений от поселка Лесного до села Первотаровка в Исилькульском районе, где качественной водой будет обеспечено более 550 жителей.

Амбициозны планы и на 2024 год. В текущем году в регионе продолжится строительство межпоселкового водопровода, связывающего Большеречье и село Шипицыно, а на другом берегу Иртыша – в соседнем селе Артын будет завершена вторая очередь строительства водопроводных сетей. В Исилькульском районе будет достроен межпоселковый водопровод от поселка Лесного до села Первотаровка. Масштабные строительные работы запланированы и в Омском районе, где будет проведено строительство водопроводных сетей от села Морозовка до поселка Октябрьского, а также будет построен водопровод к селу Андреевка.

О важности трех основных направлений нацпроекта «Жилье и городская среда» рассказал губернатор Виталий Хоценко. По его словам, с началом реализации этого нацпроекта начались кардинальные изменения в облике омских городов и сел, а также качества условий проживания омичей. Глава региона особо отметил, что благоустройство общественных территорий, проводимое в рамках нацпроекта, учитывает мнение жителей.

В январе текущего года стало известно о том, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» будет продлен до 2030 года. А это значит, что по всей стране число благоустроенных общественных пространств будет только расти. Очень важно, что при выборе территорий, которые приводят в порядок, учитывается и мнение жителей.

Будет продолжена в ближайшие годы и реализация программы «Чистая вода», благодаря которой впервые за несколько десятилетий чистую питьевую воду получили жители многих омских сел и поселков. Немало еще предстоит сделать и по расселению ветхого и аварийного жилья, объем которого как в Омске, так и в районах области все еще велик. И благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» у омичей появится реальный шанс на то, чтобы переехать из барака в новую современную квартиру, подключить свой сельский дом к водопроводу с чистой питьевой водой и погулять по благоустроенному скверу рядом с домом.