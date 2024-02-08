Соблюдать повышенные меры безопасности для своих клиентов банки обязал суд. Поэтому онлайн-кредиты придется выдавать осторожнее.

Соблюдать повышенные меры безопасности для своих клиентов банки обязал суд. Поэтому онлайн-кредиты придется выдавать осторожнее.

Взять кредит по телефону, с одной стороны, удобно, ведь это экономит время клиента. Но с другой – опасно, поскольку от имени человека может действовать мошенник, и в этом случае деньги исчезают. Настоящие граждане при этом могут стать должниками. Чтобы защитить их, Восьмой кассационный суд общей юрисдикции обязал банки повысить меры защиты своих клиентов от злоумышленников.

На тему кредитных споров Восьмой кассационный суд подготовил специальный обзор судебной практики, сообщает «РГ».

В одном из дел, приведенных в пример, рассматривался случай, когда мошенник получил кредит, представившись другим человеком. Деньги он сразу отправил на виртуальный кошелек, и они исчезли бесследно. Суды нижестоящих инстанций поддержали банкиров, постановив, что платить должен человек, от имени которого брался заем. Но кассационный суд их не поддержал: банк не убедился, что средства переводятся именно тому гражданину, от которого якобы поступал запрос. Поэтому и пропажа денег – забота кредитной организации, а не клиента, находившегося в неведении. Дело направлено на новое рассмотрение.

В другом случае кредит брался в онлайн-банке. Вот только доступ в личный кабинет через его мобильное приложение был доступен с двух телефонов. Один принадлежал клиенту, а хозяин второго неизвестен. Человека должны были предупредить, что в личный кабинет вошли с другого устройства. Известно, что ему приходили сообщения на латинице, но неизвестно, насколько понятным они были. Здесь суды тоже решили оставить клиента должником, но вышестоящие инстанции также отменили их решения.

– Суды нижестоящих инстанций ограничились констатацией того, что мобильный телефон истца (устройство № 1) из его владения не выбывал, и на него направлялись подтверждающие коды в виде push-сообщений, но не учли, что кредит оформлен с использованием другого мобильного устройства, № 2, именно с него, а не с мобильного телефона истца осуществлен вход в личный кабинет мобильного приложения банка и поступили распоряжения на открытие виртуальных карт, сформирована кредитная заявка и распоряжения на перевод денежных средств, – цитирует издание фрагмент обзора.

В обоих случаях банки не предприняли должных мер, чтобы выяснить, что кредит берется человеком, который в нем нуждается, а не злоумышленником, действующим от его имени. По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, на разъяснения из обзора, связанные с выдачей дистанционных кредитов, стоит обратить особое внимание. Банки должны проверять, не стал ли их клиент жертвой мошенников.