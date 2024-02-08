За проект реставрации столетней двухэтажки из бюджета готовы заплатить до 1,5 млн рублей.
Вчера омские власти объявили конкурс на выполнение научно-проектных работ в целях сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой при казенном винном складе». Речь идет о двухэтажном здании 1903 года постройки по адресу: Волочаевская, 11. Максимальная цена контракта – 1,5 млн рублей.
Заявки принимаются до 15 февраля. Итоги торгов подведут 19 февраля.
По условиям технического задания, подрядчик должен будет оценить состояние дома и подготовить проект его реставрации к 31 июля. Если обнаружится, что конструкциям здания угрожает обрушение, необходимо немедленно сообщить об этом заказчику и в Госстройнадзор.
Отметим, что «Дом жилой при казенном винном складе» до сих пор эксплуатируется. Там располагаются омские региональное отделение партии «Единая Россия» и организация «Молодая Гвардия Единой России».
Ранее стало известно, что омские власти решили продать памятник культуры «Доходный дом Н. А. Гутермахера и Лермана», 1900-х годов постройки. Еще один объект культурного наследия, «Доходный дом в стиле модерн. 1900–1910 гг.» планируют сдать в аренду и возложить обязанности по его ремонту на арендатора.