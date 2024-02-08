За проект реставрации столетней двухэтажки из бюджета готовы заплатить до 1,5 млн рублей.

За проект реставрации столетней двухэтажки из бюджета готовы заплатить до 1,5 млн рублей.

Вчера омские власти объявили конкурс на выполнение научно-проектных работ в целях сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой при казенном винном складе». Речь идет о двухэтажном здании 1903 года постройки по адресу: Волочаевская, 11. Максимальная цена контракта – 1,5 млн рублей.

Заявки принимаются до 15 февраля. Итоги торгов подведут 19 февраля.

По условиям технического задания, подрядчик должен будет оценить состояние дома и подготовить проект его реставрации к 31 июля. Если обнаружится, что конструкциям здания угрожает обрушение, необходимо немедленно сообщить об этом заказчику и в Госстройнадзор.

Отметим, что «Дом жилой при казенном винном складе» до сих пор эксплуатируется. Там располагаются омские региональное отделение партии «Единая Россия» и организация «Молодая Гвардия Единой России».