Здание, которое располагается на пересечении 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ, пока сдают в аренду.

Здание, которое располагается на пересечении 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ, пока сдают в аренду.

Сегодня комитет Омского городского совета по муниципальной собственности согласовал изменения в программу приватизации. В список внесли памятник культуры «Доходный дом Н. А. Гутермахера и Лермана» 1900-х годов постройки (10 лет Октября, 44, ​30 лет ВЛКСМ, 47).

Причиной продажи зданий в мэрии называют их плохое состояние. Отметим, что часть помещений в доме на углу улиц 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ мэрия сдает бизнесу.

Объектом культурного наследия здание признали в 2015 году. Отметим, что в 1918–1919 годах в доходном доме располагались штаб чехословацких войск и французская военная миссия.