Бывший тренер СКА Сергей Черкес заявил, что Михаил Кравец настроил игроков на злой и жестокий бой в матче с питерской командой.

Бывший тренер СКА Сергей Черкес заявил, что Михаил Кравец настроил игроков на злой и жестокий бой в матче с питерской командой.

Заслуженный тренер России Сергей Черкас, который много лет назад исполнял обязанности главного тренера питерского СКА, прокомментировал матч «Авангарда» против питерской команды, который состоялся позавчера. Черкас сказал несколько нелестных слов в адрес главного тренера омской команды Михаила Кравца.

– Матч СКА с «Авангардом» получился очень эмоциональным – о том, что так будет, было ясно еще до игры. Главный тренер омичей Михаил Григорьевич Кравец играл и работал в Петербурге, в СКА. Он сам очень эмоциональный, местами несдержанный человек. Для него эта игра была, можно сказать, самой главной в жизни. Конечно, Кравец сделал все, чтобы настроить команду на такой не по-спортивному злой бой, порой очень жестокий. Приложил все силы, чтобы победить любой ценой, используя для достижения цели даже негативные моменты. Мне кажется, с его опытом эмоции как-то нужно держать при себе, – заявил Черкас «Чемпионату».

Напомним, что ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча с «Авангардом» заявил, что по указанию Михаила Кравца специально «убивали» одного из лидеров питерской команды Сергея Толчинского. «Авангард» потребовал опровержения этих слов.