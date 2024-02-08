Средняя цена квадратного метра в новостройках составила 101 тыс. рублей. На вторичном рынке цены чуть меньше.

Средняя цена квадратного метра в новостройках составила 101 тыс. рублей. На вторичном рынке цены чуть меньше.

В Омской области к началу этого года подорожали все типы квартир. Об этом свидетельствует статистика Омскстата.

Так, на первичном рынке за год прирост достиг 19 %. В начале года квадратный метр в новостройках стоил 105 тыс. рублей. В прошлом году цена была ниже – 89 тыс. рублей. Типовые квартиры на первичном рынке обойдутся в 94 тыс. рублей за квадратный метр, а жилье улучшенного качества с 101 тыс. рублей выросло до 116 тыс. рублей. Цены на элитное жилье в новостройках за квадратный метр достигли 150 тыс. рублей.

На вторичном рынке стоимость квартир выросла на 18 %. Квадратный метр подорожал с 80 до 94 тыс. рублей. Элитные квартиры обойдутся в 140 тыс. рублей.