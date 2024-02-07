Мошенники, имевшие опыт работы риелторами, получили разные сроки. Больше всех досталось лидеру. Ущерб государству составил 17 млн рублей.
Исилькульский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела, насчитывающего много эпизодов. Речь идет о мошенничестве при получении соцвыплат.
На скамье подсудимых оказались 48-летняя председатель кредитного кооператива и трое ее знакомых, выступивших соучастниками. За спиной обвиняемых опыт риелторской деятельности и навыки в сфере купли-продажи недвижимости.
– Установлено, что с апреля 2018-го по апрель 2021 года фигуранты совершили 51 преступление, предусмотренное статьей 159.2 УК РФ. Злоумышленники размещали в общественных местах, СМИ и сети Интернет объявления об оказании помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Таким образом, из тех, кто откликнулся, они выявляли лиц, находящихся в затруднительном материальном положении или социально незащищенных, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мошенники склоняли найденных женщин к фальшивым сделкам, которые вел их кредитный кооператив, по покупке жилья в Омске и Омской области. При этом низкая стоимость недвижимости скрывалась.
Затем эта недвижимость оформлялась в собственность клиенток, а деньги, по подложным документам, поступали на счет кооператива. Эти средства участники сговора тратили на личные нужды. Ущерб государству превысил 17 млн рублей.
Суд арестовал имущество подсудимых, стоимость которого близка к 18 млн рублей – это средства на счете кооператива, наличные, изъятые при обыске, и автомобиль.
Организатору преступного сообщества дали 3 с половиной года лишения свободы со штрафом 300 тыс. рублей. Двум соучастницам «повезло» сильнее – 3 года и 1 месяц лишения свободы со штрафом 250 тыс. рублей и 2 года и 9 месяцев лишения свободы со штрафом 200 тыс. рублей. Сидеть они будут в колонии общего режима.
Еще один участник группы получил условный срок – 1 год и 9 месяцев с испытательным сроком 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.