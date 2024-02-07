Мошенники, имевшие опыт работы риелторами, получили разные сроки. Больше всех досталось лидеру. Ущерб государству составил 17 млн рублей.

Мошенники, имевшие опыт работы риелторами, получили разные сроки. Больше всех досталось лидеру. Ущерб государству составил 17 млн рублей.

Исилькульский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела, насчитывающего много эпизодов. Речь идет о мошенничестве при получении соцвыплат.

На скамье подсудимых оказались 48-летняя председатель кредитного кооператива и трое ее знакомых, выступивших соучастниками. За спиной обвиняемых опыт риелторской деятельности и навыки в сфере купли-продажи недвижимости.

– Установлено, что с апреля 2018-го по апрель 2021 года фигуранты совершили 51 преступление, предусмотренное статьей 159.2 УК РФ. Злоумышленники размещали в общественных местах, СМИ и сети Интернет объявления об оказании помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Таким образом, из тех, кто откликнулся, они выявляли лиц, находящихся в затруднительном материальном положении или социально незащищенных, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники склоняли найденных женщин к фальшивым сделкам, которые вел их кредитный кооператив, по покупке жилья в Омске и Омской области. При этом низкая стоимость недвижимости скрывалась.

Затем эта недвижимость оформлялась в собственность клиенток, а деньги, по подложным документам, поступали на счет кооператива. Эти средства участники сговора тратили на личные нужды. Ущерб государству превысил 17 млн рублей.

Суд арестовал имущество подсудимых, стоимость которого близка к 18 млн рублей – это средства на счете кооператива, наличные, изъятые при обыске, и автомобиль.

Организатору преступного сообщества дали 3 с половиной года лишения свободы со штрафом 300 тыс. рублей. Двум соучастницам «повезло» сильнее – 3 года и 1 месяц лишения свободы со штрафом 250 тыс. рублей и 2 года и 9 месяцев лишения свободы со штрафом 200 тыс. рублей. Сидеть они будут в колонии общего режима.

Еще один участник группы получил условный срок – 1 год и 9 месяцев с испытательным сроком 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.