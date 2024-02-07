Судно рассчитано на 12 человек. В нем есть спальные места, санузлы и кухня.

Судно рассчитано на 12 человек. В нем есть спальные места, санузлы и кухня.

Житель Омска выставил на продажу мaломеpное судно. За катер, который произвели в Италии в 2009 году, владелец просит 6 млн рублей.

– Судно стоит на учете, имеется судовой билет. Возможен обмен, рассмотрю ваши предложения, торг уместен. Доставка за ваш счет, хоть на край света, – сообщает владелец.

Как сообщается в объявлении, стальное судно 20 м в длину и 5,6 м в ширину рассчитано на 12 человек. На бopту есть куxня, санузлы, каюты, сауна и даже пианино.