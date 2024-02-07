Омск-Информ
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·Общество

Сегодня он вышел на маршрут № 4, который связывает «Нефтеперерабатывающий завод» и «Ж/д вокзал».
В Сети появились фотографии нового оформления омских троллейбусов. «Адмирал» темно-зеленого цвета уже заметили на улицах города.
Как сообщает «НГС55», обновленный троллейбус возит омичей по маршруту № 4 («Нефтеперерабатывающий завод» – «Ж/д вокзал»). Он пока один.
Как сообщалось ранее, за пару лет в Омске планируют перекрасить весь общественный транспорт. Троллейбусы будут зелеными, автобусы – оранжевыми, а областные маршрутки – синими. Только трамваи останутся красными.
·Общество

Сегодня он вышел на маршрут № 4, который связывает «Нефтеперерабатывающий завод» и «Ж/д вокзал».
В Сети появились фотографии нового оформления омских троллейбусов. «Адмирал» темно-зеленого цвета уже заметили на улицах города.
Как сообщает «НГС55», обновленный троллейбус возит омичей по маршруту № 4 («Нефтеперерабатывающий завод» – «Ж/д вокзал»). Он пока один.
Как сообщалось ранее, за пару лет в Омске планируют перекрасить весь общественный транспорт. Троллейбусы будут зелеными, автобусы – оранжевыми, а областные маршрутки – синими. Только трамваи останутся красными.