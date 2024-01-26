Сколько на это потребуется средств, чиновники по-прежнему не сообщают.

Сколько на это потребуется средств, чиновники по-прежнему не сообщают.

Сегодня в программе «Вести.Подробности» директор департамента транспорта Вадим Кормилец и директор «Пассажирского предприятия № 8» Марат Саликов рассказали о ребрендинге омского общественного транспорта. По их словам, это будет происходить не сразу, а постепенно. Это может занять года два.

– Последние 10 машин, которые пришли нам по программе «Экология» в декабре, мы обклеиваем, а не перекрашиваем, в оранжевый. В дальнейшем все автобусы будут приходить уже в таком цвете, – отметил Саликов.

В этом году в город привезут 44 новых автобуса. Их сделают оранжевыми уже на заводе.

По словам Кормильца, средств на брендирование требуется достаточно много. Сумму чиновник не назвал. При этом частные перевозчики будут делать это за свой счет.