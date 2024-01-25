Омск-Информ
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·Общество

Транспорт уже начали перекрашивать. Фотографии появились в сети.
В соцсетях появились фотографии омских автобусов в новой расцветке. Как сообщает ТГ-канал «Не мэр Омска», общественный транспорт перекрашивают в оранжевый цвет.
Ранее также стало известно, что все омские троллейбусы планируется сделать зелеными, а областные маршрутки – синими. Трамваи останутся красными. На машинах также появится новый логотип.
Во сколько обойдется ребрендинг общественного транспорта, не сообщается.
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·Общество

Транспорт уже начали перекрашивать. Фотографии появились в сети.
В соцсетях появились фотографии омских автобусов в новой расцветке. Как сообщает ТГ-канал «Не мэр Омска», общественный транспорт перекрашивают в оранжевый цвет.
Ранее также стало известно, что все омские троллейбусы планируется сделать зелеными, а областные маршрутки – синими. Трамваи останутся красными. На машинах также появится новый логотип.
Во сколько обойдется ребрендинг общественного транспорта, не сообщается.
3388