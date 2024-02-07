Ресурсоснабжающая организация не успела сделать это в январе, но обещала исправиться в феврале.
Жильцы дома № 183 на улице 10 лет Октября не получили перерасчет платы за отопление в связи с аварией на ТЭЦ-5. Как сообщает «НГС55», сумму должны были скорректировать еще в январе и отразить в февральских квитанциях.
– Цена за отопление как была 2171,06 рубля, так и осталась. Являюсь старшим по дому, поэтому сразу же после того, как температура опустилась ниже 20 градусов, вызвал сотрудников управляющей компании, и мне зафиксировали температуру 16 градусов. Потом они составили акт по упрощенной схеме на весь дом. В общем акты о низкой температуре были составлены, а перерасчета нет, – пожаловался житель дома.
В «Омск РТС» подтвердили, что жильцы этого дома пока не получили перерасчет. Скорректировать суммы им пообещали в квитанциях за следующий месяц.
Напомним, перерасчет в январе полагается жителям многоэтажек, не оборудованных общедомовыми приборами учета. Некоторые горожане его уже получили, но остались недовольны суммой. Остальным перерасчет сделают позже.