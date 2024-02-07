Омск-Информ
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·Спорт

Михаил Кравец вместе с женой целый час провел на службе в церкви. Там он молился за победу своей команды.
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, что ходил в церковь перед игрой со СКА. Там он молился за победу своей команды.
– Во все духовное я вообще очень верю. И вчера мы с женой целый час отстояли службу и у батюшки попросили благословения на сегодняшнюю игру, а днем она отнесла список всех игроков, – рассказал Кравец.
Напомним, вчера «Авангард» провел зрелищный матч со СКА. Омская команда сумела победить питерцев со счетом 9:5.
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·Спорт

Михаил Кравец вместе с женой целый час провел на службе в церкви. Там он молился за победу своей команды.
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, что ходил в церковь перед игрой со СКА. Там он молился за победу своей команды.
– Во все духовное я вообще очень верю. И вчера мы с женой целый час отстояли службу и у батюшки попросили благословения на сегодняшнюю игру, а днем она отнесла список всех игроков, – рассказал Кравец.
Напомним, вчера «Авангард» провел зрелищный матч со СКА. Омская команда сумела победить питерцев со счетом 9:5.
1196