Общественную награду получат супруги, прожившие в браке не менее 25 лет. Награждение будет приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

Общественную награду получат супруги, прожившие в браке не менее 25 лет. Награждение будет приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

В Омской области готовятся к проведению Года семьи. Торжественная церемония открытия Года семьи в регионе состоялась 5 февраля, а участие в ней принял губернатор Виталий Хоценко. В ходе церемонии было анонсировано множество мероприятий, среди которых фестивали, форумы, выставки и семинары. Среди запланированных акций есть и награждение супружеских пар, проживших в браке не менее 25 лет, медалью «За любовь и верность». Награждение будет приурочено ко Дню семьи, любви и верности (отмечается 8 июля).

Напомним, что аналогичная церемония проводилась и в прошлом году. Тогда награда была вручена, в частности, супругам Зосимовым – Александру Михайловичу и Светлане Александровне, прожившим вместе 48 лет. Глава семейства – ветеран Вооруженных сил России, отдал службе в Российской армии 26 лет. Светлана Александровна работала преподавателем в профессиональном училище, была председателем профсоюзной организации. Супруги вырастили дочку и сына, которые подарили родителям четверых внуков.

– Сколько бы наград ни было в нашей семейной копилке, главное наше богатство – это наши любимые дети и внуки, которыми мы гордимся и всегда рады видеть в своем доме, – отметила Светлана Зосимова.

В Марьяновском районе живут еще одни обладатели медали «За любовь и верность» – чета Авраменко. Их супружеский стаж насчитывает уже 70 лет. В годы Великой Отечественной войны Иван Васильевич и Надежда Андреевна внесли неоценимый вклад своим нелегким трудом в становление своего района. В послевоенное время юбиляр работал в совхозе водителем, инженером по технике безопасности. Был активным наставником молодежи, много времени уделял общественной работе, много раз избирался депутатом сельского совета. Надежда Андреевна работала в совхозе дояркой, занималась домашним хозяйством и воспитанием троих детей. К слову, в 2023 году супруги Авраменко стали лауреатом ежегодной премии губернатора Омской области «Семья года» в номинации «Золотая семья».

В 2024 году медали «За любовь и верность» получат 70 супружеских пар.

– Для того чтобы получить медаль «За любовь и верность», супруги или их дети могут обратиться в территориальный орган министерства труда исходя из места проживания. В городе заявления принимают в управлении министерства труда по Омску. Если же заявители живут в муниципальном районе Омской области, то необходимо обратиться в управление по муниципальному району, – пояснила начальник отдела демографической и семейной политики Министерства труда и социального развития Омской области Надежда Скокова.

По данным Минтруда, с момента учреждения медали «За любовь и верность» в 2008 году этой общественной награды были удостоены 946 омских семейных пар.