В Минстрое сообщили, что строить проблемную школу должна хорошо себя зарекомендовавшая организация. А стоимость контракта нужно привести в соответствие с актуальными ценами.

В Минстрое сообщили, что строить проблемную школу должна хорошо себя зарекомендовавшая организация. А стоимость контракта нужно привести в соответствие с актуальными ценами.

Стало известно, почему приостановлен конкурс на поиск нового подрядчика строительства школы в Исилькуле. Напомним, что торги отменило Главное управление контрактной системы. Соответствующее извещение было опубликовано накануне на портале Госзакупок.

Оказалось, что в Минстрое не хотят повторения прошлых ошибок с выбором подрядчика, поэтому его поиски не отменили, а приостановили.

– Общеобразовательная школа в Исилькуле должна быть построена качественно. Продолжить строительно-монтажные работы на этом объекте и выполнить все условия контракта сможет только крепкая, хорошо зарекомендовавшая себя строительная компания. Определить такую компанию предстоит во время торгов. Чтобы участие в торгах приняли надежные подрядчики, стоимость контракта должна быть приведена в соответствие с актуальными ценами на строительные ресурсы в нашем регионе, – сообщили РИА «Омск-информ» в пресс-службе министерства.

Планируется, что сметная документация будет направлена на повторную экспертизу в части оценки достоверности определения сметной стоимости, а затем будут объявлены торги на определение нового подрядчика строительства школы.

Напомним, что многострадальную школу строят с 2020 года и подрядчика на объекте меняли уже несколько раз. Год назад предполагалось, что образовательное учреждение построят до конца 2023 года, но практически сразу стало очевидно, что этого не произойдет. Сроки в очередной раз сдвинули. Теперь сдать школу планируется до конца этого года.