Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Это произошло спустя пару дней после объявления торгов. Причины такого решения власти не озвучивают.
Главное управление контрактной системы Омской области отменило поиски подрядчика для строительства школы в Исилькуле. Извещение об отмене торгов на портале Госзакупок опубликовали в понедельник.
Напомним, за завершение строительства школы, которая готова только на 40 %, власти предлагали 505 млн рублей. Подрядчику давали время до 31 октября.
Отметим, что школу в Исилькуле строят с 2020 года. Сначала этим занималась СК «Лидер», потом ИТЦ «АСУкомплектсервис». В ноябре на сотрудников второй компании возбудили уголовное дело о мошенничестве. Конкурс объявляли, чтобы найти нового подрядчика.
·Экономика/Бизнес

Это произошло спустя пару дней после объявления торгов. Причины такого решения власти не озвучивают.
Главное управление контрактной системы Омской области отменило поиски подрядчика для строительства школы в Исилькуле. Извещение об отмене торгов на портале Госзакупок опубликовали в понедельник.
Напомним, за завершение строительства школы, которая готова только на 40 %, власти предлагали 505 млн рублей. Подрядчику давали время до 31 октября.
Отметим, что школу в Исилькуле строят с 2020 года. Сначала этим занималась СК «Лидер», потом ИТЦ «АСУкомплектсервис». В ноябре на сотрудников второй компании возбудили уголовное дело о мошенничестве. Конкурс объявляли, чтобы найти нового подрядчика.