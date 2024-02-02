В Исилькуле снова ищут подрядчика, который достроит проблемную школу. Ему обещают заплатить полмиллиарда.

В Исилькуле снова ищут подрядчика, который достроит проблемную школу. Ему обещают заплатить полмиллиарда.

Для строительство проблемной школы в Исилькуле в очередной раз ищут подрядчика. Аукцион появился на сайте госзакупок вчера, 1 февраля. Строителям предлагают 505 млн рублей. Сейчас готовность объекта составляет всего 40 %, но до конца этого года школу хотят достроить.

Строительство школы началось еще в 2020 году. На объекте проработало уже три подрядчика, и никто из них не смог возвести здание.

Кроме того, из-за возникших проблем на чиновников регионального Минстроя завели уголовное дело.