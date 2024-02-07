Учеников пяти школ сначала отправят на дистанционное обучение, а потом на каникулы. В конце феврале ребята будут учиться в других школах.

Учеников пяти школ сначала отправят на дистанционное обучение, а потом на каникулы. В конце феврале ребята будут учиться в других школах.

С сегодняшнего дня, 7 февраля, ученики пяти омских школ – № 14, 18, 21, 129 и 133 временно перейдут на дистанционное обучение, а с 19 февраля и вовсе уйдут на недельные каникулы. Затем с 26 февраля школьники начнут четверть в других образовательных учреждениях. Это связано с капитальным ремонтом, который проведут в этих школах. Всего на их обновление потратят 848 млн рублей. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

– Совместно с министерством образования Омской области мы заранее подготовились к старту ремонтной кампании. Предварительный план распределения детей был разработан еще летом, обозначены безопасные маршруты до принимающих школ, предусмотрена компенсация транспортных расходов. Большая работа проведена со школьными коллективами и родителями учеников, – добавил Шелест.

Согласно плану, ученики школы № 14 переходят в школы №16 и 23. Дети из школы № 18 в школы № 8 и 109, ребята из школы № 21 в школы № 28 и 49, ученики школы № 129 в школу № 98 и гимназию № 123 и из школы № 133 школу № 63 и гимназию № 12.