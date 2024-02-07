Омск-Информ
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·Происшествия

Девочка опрокинула на себя кастрюлю с горячей едой и получила ожог.
За минувшие сутки в полицию Омской области поступило 1514 сообщений о преступлениях и происшествиях. Один из несчастных случаев произошел в Кировском округе.
Вчера днем в больницу доставили годовалую девочку с термическим ожогом. Как сообщили в полиции, ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом. Правоохранители проводят проверку.
Отметим, что днем раньше похожий несчастный случай произошел в Исилькульском районе. Там первоклассник опрокинул суп на себя и на своего 3-летнего брата. Обоих доставили в больницу.
·Происшествия

Девочка опрокинула на себя кастрюлю с горячей едой и получила ожог.
За минувшие сутки в полицию Омской области поступило 1514 сообщений о преступлениях и происшествиях. Один из несчастных случаев произошел в Кировском округе.
Вчера днем в больницу доставили годовалую девочку с термическим ожогом. Как сообщили в полиции, ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом. Правоохранители проводят проверку.
Отметим, что днем раньше похожий несчастный случай произошел в Исилькульском районе. Там первоклассник опрокинул суп на себя и на своего 3-летнего брата. Обоих доставили в больницу.