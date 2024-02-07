Омск-Информ
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·Происшествия

Он не успел перебраться на другую сторону, когда состав начал движение.
Подросток, который вчера вечером попал под поезд в Исилькуле, находится в больнице. По предварительным данным, он пытался пересечь железную дорогу под вагоном грузового поезда и, более того, слушал музыку в наушниках. В этот момент состав начал движение.
– В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Омского ЛУ МВД России, – сообщили в транспортной полиции.
Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.
·Происшествия

Он не успел перебраться на другую сторону, когда состав начал движение.
Подросток, который вчера вечером попал под поезд в Исилькуле, находится в больнице. По предварительным данным, он пытался пересечь железную дорогу под вагоном грузового поезда и, более того, слушал музыку в наушниках. В этот момент состав начал движение.
– В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Омского ЛУ МВД России, – сообщили в транспортной полиции.
Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.