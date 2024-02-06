Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

В мэрии рассматривают два места: одно в Центральном, другое – в Ленинском округе.
Для строительства жилья, которое предоставят работникам «Омсктрансмаша», начали подбирать участки. Как сообщается в отчете мэрии об использовании земель под снесенными аварийными домами, варианта два:
  • перекресток Арнольда Нейбута и 20-й Линии в Центральном округе,
  • пересечение Ушинского и Лагоды в Ленинском округе (Телевизионка).
Площадь первого участка составляет 9 тыс. кв. м, второго – 6,7 тыс. кв. м.
Ранее сообщалось, что сотрудникам омской «оборонки» требуется 6 тысяч квартир.
·Экономика/Бизнес

В мэрии рассматривают два места: одно в Центральном, другое – в Ленинском округе.
Для строительства жилья, которое предоставят работникам «Омсктрансмаша», начали подбирать участки. Как сообщается в отчете мэрии об использовании земель под снесенными аварийными домами, варианта два:
  • перекресток Арнольда Нейбута и 20-й Линии в Центральном округе,
  • пересечение Ушинского и Лагоды в Ленинском округе (Телевизионка).
Площадь первого участка составляет 9 тыс. кв. м, второго – 6,7 тыс. кв. м.
Ранее сообщалось, что сотрудникам омской «оборонки» требуется 6 тысяч квартир.