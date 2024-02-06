Жилье застройщик передал региональному Минстрою в рамках соглашения о масштабных инвестиционных проектах.

Жилье застройщик передал региональному Минстрою в рамках соглашения о масштабных инвестиционных проектах.

Региональный Минстрой впервые получил жилье от застройщика в рамках соглашения о масштабных инвестиционных проектах. Одна из квартир уже была передана обманутому дольщику, который ранее вложил свои средства в проблемный дом № 11 на улице Герцена.

Омич Евгений Графкин теперь стал владельцем однокомнатной квартиры площадью 37 кв. м в микрорайоне Новый Амур.

– Это достойная компенсация. Конечно, не тот центр города, где строился наш дом на Герцена, 11, но, с учетом обстоятельств, вариант очень хороший, – отметил Графкин.

В рамках соглашения регион будет получать жилье до 2036 года.