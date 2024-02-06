Омск-Информ
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·Происшествия

Если в образовательном учреждении не соблюдали требования безопасности, руководство накажут.
Прокуратура организовала проверку в школе № 97, после случившегося там пожара. Сотрудники ведомства выяснят, насколько соблюдались в учреждении требования безопасности.
– По предварительным данным, причиной послужило возгорание светильника в одном из кабинетов, расположенных на третьем этаже здания, – сообщает прокуратура.
Напомним, пожар произошел сегодня утром. Дети и педагоги успели покинуть здание, а сотрудники МЧС потушили огонь, который повредил только 1 кв. м потолка. В мэрии назвали предварительной причиной происшествия короткое замыкание.
·Происшествия

Если в образовательном учреждении не соблюдали требования безопасности, руководство накажут.
Прокуратура организовала проверку в школе № 97, после случившегося там пожара. Сотрудники ведомства выяснят, насколько соблюдались в учреждении требования безопасности.
– По предварительным данным, причиной послужило возгорание светильника в одном из кабинетов, расположенных на третьем этаже здания, – сообщает прокуратура.
Напомним, пожар произошел сегодня утром. Дети и педагоги успели покинуть здание, а сотрудники МЧС потушили огонь, который повредил только 1 кв. м потолка. В мэрии назвали предварительной причиной происшествия короткое замыкание.