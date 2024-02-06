Светлана Троян, победившая в региональном этапе конкурса «Учитель года» в прошлом году, стала советником министра образования на общественных началах.

Светлана Троян, победившая в региональном этапе конкурса «Учитель года» в прошлом году, стала советником министра образования на общественных началах.

Министр образования Омской области Иван Кротт представил своего нового советника на общественных началах.

Им стала учитель русского языка и литературы омской школы № 144 Светлана Троян. Она 12 лет работает в системе образования. В прошлом году она победила в региональном этапе конкурса «Учитель года» и представляла Омскую область на финальном этапе этого конкурса профессионального мастерства.

– Поздравляю Светлану с новой должностью. Рад, что теперь она будет еще одним связующим звеном между школьными учителями и министерством образования, – отметил министр. – Желаю удачи и успехов!

Как сообщили РИА «Омск-информ» в министерстве образования, практика привлекать в качестве советника на общественных началах победителя регионального этапа конкурса «Учитель года» была внедрена в ведомстве в прошлом году.