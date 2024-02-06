Сторонники партии при помощи тепловизоров определили, что омичи в прямом смысле отапливают улицы в результате теплопотерь. Суммы за отопление могут быть значительно ниже.

Сторонники партии при помощи тепловизоров определили, что омичи в прямом смысле отапливают улицы в результате теплопотерь. Суммы за отопление могут быть значительно ниже.

Сумма за отопление в платежках может быть на четверть меньше – к такому выводу пришли сторонники партии «Новые люди». Они вышли на улицы Омска с тепловизорами и проанализировали ситуацию в нескольких зданиях – как новостройках, так и хрущевках.

Вывод неутешителен: вдоль строительных швов и возле окон нижних этажей зафиксированы серьезные теплопотери. Значит, людям приходится в прямом смысле отапливать улицу.

Ранее об этой проблеме говорил вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты от «Новых людей» Владислав Даванков. Он проверил теплопотери в нескольких городах России. В отдельных случаях они достигали 25 %.

– В основном это проблема старого фонда. Дома нужно было утеплять вчера. А люди по 20 лет ждут капремонта. Платят за то, что, скорее всего, никогда не увидят. Дома надо ремонтировать сейчас, а не через 20 лет, когда все затопит и прорвёт. Поэтому надо эту систему менять. Давать льготные кредиты на 30 лет, чтобы дома ремонтировались сейчас. Стоимость в платежке не изменится, зато люди заживут нормально. Еще одна большая проблема – изношенность сетей. В некоторых регионах она доходит до 80 %. Отсюда постоянные аварии. Раньше часто слышал шутку, что зима пришла для коммунальщиков неожиданно. Но теперь никому не до смеха, люди мерзнут в своих квартирах. Поэтому главным национальным проектом в 2024 году должно стать ЖКХ, – подчеркнул Даванков.

Еще одна проблема, на которую обратил внимание кандидат в президенты, – некачественная работа управляющих компаний. Некоторые из них регулярно собирают с жильцов деньги, но не спешат выполнять свои обязанности.

– Сплошь и рядом «управляйки» просто подделывают протоколы собраний жильцов и выкачивают из людей деньги. Чтобы рынок ЖКХ начал меняться, нужно очистить его от откровенных мошенников и обеспечить прозрачную конкуренцию, прежде чем повышать тарифы и запускать большие проекты. А для этого – законодательно упростить смену управляющих компаний. Чтобы люди могли выбирать из лучших, а не из 50 оттенков серого, которые через третьи руки принадлежат одним и тем же людям, – отметил Владислав Даванков.

Напомним, что на данный момент официально зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты четверо: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.