Омичи могут купить квартиры в доме, который обещают построить через два с лишним года. Но стоимость жилья «кусается».

Омичи могут купить квартиры в доме, который обещают построить через два с лишним года. Но стоимость жилья «кусается».

На сайте группы компаний Newton, которая выступает застройщиком дома в границе улиц Масленникова, Пушкина и Маршала Жукова, появились цены на квартиры.

Сейчас можно приобрести 79 квартир. Самая дешевая из них стоит 7 млн 275 тыс. рублей. Это однокомнатная квартира площадью 41,44 кв. метра на втором этаже. Самая дешевая двухкомнатная квартира обойдется в 9,8 млн рублей. Ее площадь 57,51 кв. метр.

Самые дешевые «трешки» продаются за 14 млн 240 тыс. рублей. А вот самая дорогая трехкомнатная квартира в новостройке обойдется в 24,9 млн рублей. Она расположена на 15-м этаже и имеет площадь 136,49 кв. метров. Квартира имеет выход на собственную крышу-патио.

Предполагается, что на первом этаже дома будет расположен современный ритейл: кафе, ресторан, сетевой продуктовый магазин. А внутренний зеленый полузакрытый двор станет приватной территорией жителей дома на Пушкина, 77.