Усиление ветра ожидается уже ближайшей ночью. Синоптики по-прежнему прогнозируют осадки.

Усиление ветра ожидается уже ближайшей ночью. Синоптики по-прежнему прогнозируют осадки.

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» скорректировало прогноз погоды на ближайшее время. Так, уже ближайшей ночью в регионе ожидаются небольшой снег, местами – метель, в отдельных районах – порывистый ветер до 17 м/с. Днем местами возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега.

А днем 7 февраля в южных районах региона прогнозируют небольшой снег, метель, в отдельных районах – порывистый ветер 15–18 м/с. Местами на дорогах возможна гололедица.

Жителей региона просят быть осторожнее, так как возможны аварии на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждения или обрывы линий связи и электропередач, а также другие ЧП.