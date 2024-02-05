Омск-Информ
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·Происшествия

Между отцом и сыном произошло ссора под воздействием алкоголя. Конфликт закончился трагедией.

В Омске в многоэтажке на улице Пригородной 3 февраля произошло убийство. В подъезде дома нашли тело 72-летнего мужчины. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, убийство совершил 44-летний сын омича.

Оказалось, что сын и отец выпивали, а потом внезапно между ними произошел конфликт. Тогда мужчина взял кухонный нож и нанес несколько ударов в тело пенсионера. Пожилой человек скончался не сразу, а некоторое время спустя.

– Следователем проведен осмотр места происшествия, обнаружены и изъяты вещественные доказательства. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – добавили в ведомстве.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Омича заключили под стражу.

·Происшествия

Между отцом и сыном произошло ссора под воздействием алкоголя. Конфликт закончился трагедией.

В Омске в многоэтажке на улице Пригородной 3 февраля произошло убийство. В подъезде дома нашли тело 72-летнего мужчины. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, убийство совершил 44-летний сын омича.

Оказалось, что сын и отец выпивали, а потом внезапно между ними произошел конфликт. Тогда мужчина взял кухонный нож и нанес несколько ударов в тело пенсионера. Пожилой человек скончался не сразу, а некоторое время спустя.

– Следователем проведен осмотр места происшествия, обнаружены и изъяты вещественные доказательства. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – добавили в ведомстве.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Омича заключили под стражу.