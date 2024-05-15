Омск-Информ
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·Происшествия

Отец попросил сына сделать потише музыку, но молодой парень на такую просьбу отреагировал весьма негативно.

В Омске в ночь с 9 на 10 мая в многоквартирном доме на улице 8-я Электровозная произошло убийство 51-летнего мужчины. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, преступление совершил его 27-летний сын.

Оказалось, что отец сделал замечание молодому человеку по поводу громкой музыки и попросил убавить звук. На такую просьбу парень отреагировал негативно. Он жестоко избил мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Омича заключили под стражу.

·Происшествия

Отец попросил сына сделать потише музыку, но молодой парень на такую просьбу отреагировал весьма негативно.

В Омске в ночь с 9 на 10 мая в многоквартирном доме на улице 8-я Электровозная произошло убийство 51-летнего мужчины. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, преступление совершил его 27-летний сын.

Оказалось, что отец сделал замечание молодому человеку по поводу громкой музыки и попросил убавить звук. На такую просьбу парень отреагировал негативно. Он жестоко избил мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Омича заключили под стражу.