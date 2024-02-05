Инновационные технологии позволяют специалистам эффективнее выполнять трудоемкие операции.

Инновационные технологии позволяют специалистам эффективнее выполнять трудоемкие операции.

На Омском заводе «Газпромнефть – смазочные материалы» интегрированы антропометрические комплексы для перемещения грузов на производственных площадках. Это позволяет специалистам выполнять трудоемкие операции более эффективно. Внедрение современных решений в области производственной безопасности и охраны труда – важная часть системы обеспечения дополнительной защиты здоровья сотрудников.

– Омский завод смазочных материалов повышает эффективность производства, используя для этого самые передовые инструменты. Благодаря инновационным отечественным разработкам мы создаем для наших сотрудников комфортные и максимально безопасные условия труда. Большой опыт в реализации таких проектов дает нам возможность делиться лучшими практиками с другими промышленными предприятиями, которые так же, как и мы, высоко ценят культуру безопасного производства, – отметил руководитель ОЗСМ Дмитрий Храпов.

Внедренные устройства разгружают опорно-двигательный аппарат в ходе подъема и перемещения грузов, статических и динамических нагрузок, и могут быть задействованы на всех этапах производства. Эффективность оборудования доказали тестовые испытания на установках литиевых смазок.

Добавим, что компания организует площадки для обмена опытом, а также предоставляет универсальные решения для тиражирования в производственных, технологических и бизнес-процессах предприятий различных отраслей.