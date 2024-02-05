За ежедневную покупку капучино в Омске придется заплатить 5,9 тыс. рублей в месяц.

За ежедневную покупку капучино в Омске придется заплатить 5,9 тыс. рублей в месяц.

За год в Омске количество кофеен увеличилось на 11 %. Стаканчик капучино для омичей обойдется в 198 рублей, латте еще дороже – 205 рублей, выяснили в 2ГИС. По стоимости капучино Омск оказался на пятом месте среди других городов.

При этом если ежедневно покупать в кофейне латте, то на это придется потратить более 6 тыс. рублей. Такая сумма составляет почти 12 % от средней зарплаты жителя региона. По этому фактору Омск занял третье место в рейтинге.

Любителям капучино в Омске придется заплатить 5,9 тыс. рублей в месяц, или 11,4 % от среднего заработка.