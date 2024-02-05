Омск-Информ
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·Происшествия

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники министерства региональной безопасности.
Вчера около села Пологрудово в Тарском районе загорелось подсобное помещение бывшего асфальтового завода. Как сообщает министерство региональной безопасности Омской области, в происшествии погиб человек.
Причины возгорания устанавливают специалисты. Пока ничего не известно и о погибшем.
– Почти все возгорания с гибелью и пострадавшими происходят в жилых домах. Основными причинами пожаров являются нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей, а также неосторожное обращение с огнем, – отметили в ведомстве.
Напомним, сейчас омский суд рассматривает дело о пожаре в Новоалександровке, где погиб мужчина.
·Происшествия

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники министерства региональной безопасности.
Вчера около села Пологрудово в Тарском районе загорелось подсобное помещение бывшего асфальтового завода. Как сообщает министерство региональной безопасности Омской области, в происшествии погиб человек.
Причины возгорания устанавливают специалисты. Пока ничего не известно и о погибшем.
– Почти все возгорания с гибелью и пострадавшими происходят в жилых домах. Основными причинами пожаров являются нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей, а также неосторожное обращение с огнем, – отметили в ведомстве.
Напомним, сейчас омский суд рассматривает дело о пожаре в Новоалександровке, где погиб мужчина.