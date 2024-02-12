В 2024 году благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» LTE-связью и мобильным интернетом обеспечат рекордное число населенных пунктов региона.

В 2024 году благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» LTE-связью и мобильным интернетом обеспечат рекордное число населенных пунктов региона.

РИА «Омск-информ» продолжает знакомить читателей с реализацией национальных проектов на территории региона. На очереди очень важный нацпроект «Цифровая экономика».

Для начала нужно разобраться с терминами, и, согласно одному из популярных определений, цифровая экономика – это система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых технологий и систем связи. Технический прогресс и новейшие технологии позволяют не только увеличивать эффективность производственных и бизнес-процессов, но и кардинально улучшают качество жизни простых людей. Так, сегодня уже привычной стала оплата через интернет практически любых услуг и товаров. Больше не нужно стоять в очередях за билетами на поезд или самолет, за талоном к врачу в поликлинике. Если мы хотим есть, но не желаем готовить, то можем оформить в интернете доставку еды на дом; если нам нужно перевести другу деньги, то незачем идти в отделение кредитной организации – можно сделать перевод через мобильный банк. На начало 2024 года на портале «Госуслуги» были доступны уже около 8,5 тысячи муниципальных и государственных услуг.

Цифровую экономику иногда называют интернет-экономикой, а согласно исследованиям международных экспертов, число интернет-пользователей в России достигло 130 млн человек, что практически соответствует 90 % населения. По доступности мобильного интернета наша страна занимает достойное 30-е место из 233 государств. Кроме того, за последние годы значительно повысилась доступность государственных услуг для бизнеса и граждан. Это произошло благодаря реализации национального проекта «Цифровая экономика», который был инициирован Президентом РФ.

В послании Федеральному Собранию глава государства отдельно отметил, что одним из приоритетных направлений развития страны являются вопросы цифровизации социальной сферы и реального сектора экономики, реализации проекта «Доступный интернет», в рамках которого не только обеспечивается возможность широкополосного доступа к всемирной Сети, но и бесплатный доступ к значимым отечественным интернет-сервисам.

Омская область активно участвует в реализации задач, поставленных на федеральном уровне. В 2021 году в регионе была утверждена стратегия цифровой трансформации, реализацией которой власти все эти годы занимаются всерьез.

По словам губернатора, у Омской области есть ряд предпосылок для успешного цифрового развития. В частности, регион обладает уникальным научно-техническим, образовательным потенциалом, а экономика характеризуется высокой степенью диверсификации. Омские ИТ-компании вносят весомый вклад в развитие не только отечественной, но и мировой ИТ-индустрии. Причем их возможности растут, ведь Правительство РФ сегодня оказывает всестороннюю поддержку организациям отрасли, способствуя повышению конкурентоспособности компаний как на внутреннем, так и на международном рынке.

Впрочем, не только на собственные силы приходится опираться омичам в строительстве цифровой инфраструктуры. Цифровая трансформация Омской области вписывается в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденную Президентом РФ. Над региональными проектами с применением технологий искусственного интеллекта работают IT-компании: ISS Art, Effective, IBS.

Какие бы грандиозные возможности не открывали сегодня нейросети и другие ИТ-технологии, все они могут быть сведены на нет элементарной невозможностью подключиться к ним с помощью смартфона или стационарного компьютера. И если в мегаполисе человек может, находясь хоть в общественном транспорте, хоть на лавочке в парке, заказать себе ужин с доставкой на дом, записаться к врачу или включить пылесос через систему «умный дом», то жители многих сел всего этого до недавнего времени были лишены из-за невозможности выйти в интернет. Налицо цифровое неравенство. Решает эту проблему, опять же, национальный проект «Цифровая экономика».

В рамках программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), которая реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика», производится подключение социально значимых объектов в регионах к интернету с привлечением крупных частных компаний, лидеров в сфере цифровизации и коммуникационных технологий. «Ростелекому» доверено выполнять поручение Президента России по совершению прорыва в развитии страны в части цифровизации в 13 регионах страны, в число которых входит и Омская область.

Омская область участвует в проекте УЦН 2.0 с 2021 года, за это время были установлены 102 базовые станции, связь получили 29 тыс. жителей региона. Строительство базовых станций сотовой связи ведется в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 жителей. Жители сами выбирают, где будет поставлена вышка с помощью голосования на портале «Госуслуги».

В 2021 году компания построила 19 базовых станций сотовой связи: в Большеуковском, Марьяновском, Муромцевском, Называевском, Омском, Полтавском, Седельниковском, Тарском и Тевризском районах. Качественная связь стала доступна жителям 18 населенных пунктов региона.

В 2022 году в рамках проекта установили 43 базовые станции связи в Азовском, Большереченском, Горьковском, Знаменском, Исилькульском, Калачинском, Колосовском, Кормиловском, Крутинском, Марьяновском, Москаленском, Муромцевском, Называевском, Одесском, Оконешниковском, Омском, Полтавском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском, Усть-Ишимском и Черлакском районах.

В 2023 году в Азовском, Горьковском, Знаменском, Исилькульском, Кормиловском, Любинском, Марьяновском, Муромцевском, Нижнеомском, Нововаршавском, Одесском, Омском, Павлоградском, Полтавском, Саргатском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском, Черлакском, Шербакульском районах появилось еще 40 базовых станций. Качественную сотовую связь получили более 15 тыс. жителей региона.

Одна из базовых станций осенью 2023 года была установлена в деревне Бердянке Азовского немецкого национального района. По словам старосты деревни Юрия Калистратова, после этого события местные жители – а в поселке проживает порядка 300 человек – стали делить качество жизни на до и после.

– До установки вышки у нас была только голосовая связь, и то неважная. Бывало, разговариваешь с родственниками, они говорят: «Мы тебе фотку в «Телеграм» сейчас отправим». Даже неловко было объяснять, что посмотреть фотографию я смогу не сразу, а когда доберусь до зоны, где есть мобильный интернет. Для нас это был райцентр Азово, – вспоминает староста. – В наше время чего ни коснись – хоть оплаты «коммуналки», хоть записи к врачу, – все для быстроты нужно делать через онлайн-сервисы. Нам это все было недоступно. После установки базовой станции жизнь изменилась в лучшую сторону. Можем теперь и видео смотреть, и слушать музыку онлайн, комфортно искать информацию в интернете, просматривать соцсети, работать с госуслугами, мобильными банками. Все ровно так же, как и в городе.

В 2024 году планируется строительство еще 54 базовых станций в Колосовском, Усть-Ишимском, Кормиловском, Тевризском, Горьковском, Исилькульском, Марьяновском, Павлоградском, Крутинском, Нижнеомском, Знаменском, Большереченском, Саргатском, Любинском, Муромцевском, Называевском и других районах области. Качественную связь и интернет получат 13 тыс. человек. Местные жители, чьи населенные пункты приняли участие в программе, получат возможность пользоваться всеми преимуществами мобильной сети 2G и 4G: современными технологиями звонков, в том числе VoLTE, быстрым мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с и различными цифровыми сервисами.

Процесс перехода на цифровые платформы, оцифровка бизнес-процессов стали необратимыми, в связи с чем с каждым годом требуется все больше ИТ-специалистов. На вопрос: «Где их взять?» – есть довольно простой ответ: подготовить. Не случайно в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» реализуется федеральный проект «Кадры для цифровой экономики». Одной из ключевых его целей является бесплатное переобучение 200 тыс. граждан и свыше 50 тыс. государственных и муниципальных служащих цифровым компетенциям. Предполагается, что новые навыки смогут получить 1 млн специалистов.

«Уроки цифры» разработаны для детей разных возрастов – с 1 по 4 класс, с 5 по 8 и с 9 по 11. Урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров. Целью занятий является повышение культуры обращения школьников с гаджетами, интернет-ресурсами. Юных пользователей учат внимательнее относиться к переходам по различным ссылкам и ответам на звонки с неизвестных номеров. Обучающиеся знакомятся с устройством нейросетей, облачных сервисов и дата-центров, узнают принципы работы алгоритмов компьютерного зрения и многое другое.

Омская область занимает лидирующие позиции в России по вовлечению школьников в «Урок цифры». В 2019 году число игровых сессий составило 95,5 % от количества учеников в регионе. В 2022 году Омская область вошла в 30 лучших регионов, вовлеченных в «Урок цифры» (92 тыс. участников). В 2023 году Омская область вошла в топ-4 регионов страны по количеству вовлеченных школьников.

Полученные на школьной скамье базовые ИТ-навыки молодые омичи могут углубить в региональных вузах и ссузах. Омские учебные заведения включились в проект подготовки кадров для цифровой экономики, инициированный Минцифры РФ и Университетом Иннополис. Созданный в рамках проекта консорциум объединил сотни российских учебных заведений, в том числе Омский автотранспортный колледж, Омский аграрно-технологический колледж, Омский государственный технический университет.

По результатам оценки компетенций, проведенной Университетом Иннополис в 2023 году, студенты Омского политеха вошли топ-100 лучших выпускников цифровых кафедр страны. По словам и.о. ректора ОмГТУ Василия Фефелова, «Омск является кузницей ИТ-кадров в России, а ОмГТУ – лидер в подготовке специалистов в этом направлении в регионе». Ежегодно из стен вуза выпускается порядка 450 айтишников.

Высокий уровень подготовки отраслевых специалистов поддерживается усилиями регионального министерства цифрового развития и связи. По его инициативе в Омской области впервые пройдет «ИT-марафон». В его рамках состоится 12 ИТ-чемпионатов для дошкольников, школьников, студентов, специалистов ИT-компаний, вузов и ссузов региона. Пройдут региональный робототехнический фестиваль «ИнноТехФест», хакатон по разработке мобильных приложений для управления автономной роботизированной системой. Также запланированы состязания в области информационной безопасности OmCTF 2024, гонка дронов «Лаборатории беспилотных авиационных систем», чемпионат по разработке игр Game Jam и чат-ботов «Искусственный интеллект в помощь каждому школьнику».

По мнению заместителя председателя правительства Омской области, министра цифрового развития и связи Дениса Цуканова, «ИТ-марафон» позволит увеличить привлекательность региона, даст возможность молодежи показать себя и выбрать наиболее интересное направление для дальнейшего выбора будущей профессии.