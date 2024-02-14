Нацпроект «Демография» дает жителям региона соцподдержку, образование и работу, а их детям – новые садики и занятия в спортивных секциях.

Нацпроект «Демография» дает жителям региона соцподдержку, образование и работу, а их детям – новые садики и занятия в спортивных секциях.

В очередном материале РИА «Омск-информ» о реализации национальных проектов на территории региона мы расскажем о нацпроекте «Демография». Он касается практически всех граждан России. В него входит поддержка семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жизни.

В рамках национального проекта, инициированного президентом России, улучшается благосостояние семей за счет мер финансовой поддержки, а для долговременного ухода за пожилыми людьми внедряется целая система. У предпенсионеров появляется возможность пройти профессиональное обучение, чтобы дольше оставаться востребованными на рынке труда. А все население большой страны получает мотивацию вести здоровый образ жизни и правильно питаться.

Разумеется, это далеко не полный перечень. О том, как национальный проект и входящие в него разнообразные программы реализуются на территории Омской области, – в нашем материале.

В регионе массово ведется профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации для разных категорий граждан, создаются кадровые центры и улучшается работа существующих.

С 2019 года прошли профессиональное обучение 2,5 тысячи неработающих и обратившихся в центры занятости женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также те, у кого есть дети-дошкольники.

Модернизировались и региональные службы занятости – в их работу вводились единые требования. В 2021 году появился первый в Омской области кадровый центр «Работа России», он заработал на базе центра занятости населения Омска. Спустя год оптимизировали работу центра занятости населения в Черлакском районе. Модернизированный центр ведет деятельность по принципу «одного окна», а с работодателями и соискателями взаимодействуют карьерные и кадровые консультанты.

В прошлом году прошли профессиональное обучение и получили дополнительное образование 327 работников предприятий ОПК, и это при плане не менее 187 человек. А для людей, стоящих на учете в службе занятости, провели общественные работы. В них участвовали 1 997 жителей региона. И в этом случае план также оказался перевыполнен – на 563 человека.

Делается все это по проекту «Содействие занятости», входящему в нацпроект «Демография». Одна из тех, кому удалось пройти профессиональное переобучение, – 29-летняя омичка Татьяна Древель. Прежде Татьяна работала консультантом в банке. После увольнения оттуда некоторое время искала работу и фразу «Мы вам перезвоним» слышала не раз. Зато после обучения и трудоустройства у нее появилась возможность помогать людям, оказавшимся в ситуации, в которой не так давно была и она. И это ее мотивирует.

– После декрета я уволилась с предыдущего места работы, потому что не устраивал график. Обратилась в службу занятости, около года простояла на учете и там же узнала о программе «Содействие занятости». Там проводилось обучение по программе «1С:Предприятие». Я вначале думала эти курсы оплатить, но, поскольку есть такой нацпроект, как «Демография», я просто дождалась старта программы, подала заявку, и меня зачислили в группу, – рассказывает омичка.

По образованию Татьяна экономист. С работой в «1С» она раньше не сталкивалась, а лишь слышала о ней от знакомых, которые говорили, что ничего сложного в этом нет. Но лучше один раз увидеть. Все оказалось не слишком легко, но на учебе девушка изучила интерфейс программы, поняла, как правильно в ней работать, находить нужные вкладки, и так далее. Для нее это оказалась новой стезей. По окончании курсов Татьяну пригласили работать в омский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХИГС). На должности специалиста дополнительного образования она начала помогать людям, на месте которых недавно была сама:

– По сути, все то, что мне довелось пройти, я помогала преодолеть в течение года другим людям: подавать заявки, обучаться. Также я курировала учебные группы, и это было особо интересно: вместе с другими педагогами допобразования мы готовили обучающую программу для слушателей, а потом ее защищали.

Большинство слушателей курсов после их прохождения находили работу. В этом есть и заслуга Татьяны. За время, что длится обучение, со многими из учащихся удается познакомиться получше, и, отслеживая их трудовой путь, за них начинаешь болеть чуть ли не как за родных.

– По договору, после окончания обучения слушатель должен трудоустроиться. И в течение трех месяцев мы с ним созваниваемся и узнаем о его дальнейшей судьбе. Если трудоустраивается, то предоставляет нам документы об этом. Таких на моей памяти – большая часть. Но если кому-то вдруг не везло, то помогали и им. Например, звонят нам из школы и говорят: нужен педагог. Мы связываемся с бывшими слушателями, окончившими это направление, передаем контакты потенциальных работодателей, и люди трудоустраиваются. И это меня мотивирует: приятно, что удалось помочь людям, – признается омичка.

Если на прошлой работе Татьяна просто консультировала людей, рассказывая о финансовых продуктах и услугах, то в РАНХИГС у нее появилась возможность помочь людям получить новые знания, а значит, и найти новую работу. Порой смена деятельности помогает изменить жизнь в лучшую сторону.

Для омичей и жителей районов активно улучшаются и условия для занятий физической культурой и спортом. Так, в 2019 году в селе Звонарев Кут Азовского района появилось многофункциональное плоскостное спортивное сооружение. Это универсальная хоккейная коробка, где зимой можно играть в хоккей, а летом – в волейбол и баскетбол.

Через год в Троицком Омского района возвели физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Здесь есть легкоатлетическая дорожка, искусственный корт для мини-футбола, площадка для стритбола, воркаута и уличных тренажеров, место для прыжков в длину и высоту, а также другие объекты.

Также в 2021 году построили крытый хоккейный корт в поселке Красный Яр Любинского района, который способен принимать физкультурников практически круглый год: зимой здесь можно заниматься хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком, а также проводятся массовые катания для всех желающих.

В 2021 году в двух районах области появилось еще два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. В поселке Таврическое оборудован зимний комплект с хоккейными бортами, а в Конезаводском Марьяновского района – летний комплект оборудования с покрытием для баскетбольной и волейбольной площадок.

В самом Омске на Московке-2 возвели крытый бассейн. А в спорткомплексе «Сибирский нефтяник» на проспекте Мира открылся крытый каток с искусственным льдом. Один из тех, кто ежедневно здесь тренируется, – юный хоккеист Ефим Семенов.

Фима, как ласково называет его мама Ксения, появился на свет в 2012 году. Свой путь в хоккейную школу он начал с дворового хоккея. Семья живет на Иртышской набережной в районе «Каскада», а из окна квартиры видна хоккейная коробка. Это зрелище поистине завораживало 7-летнего на тот момент мальчишку, и он захотел непременно там оказаться. «Что ж, ты у меня уже взрослый», – рассудила мама, и они отправились на коробку.

– Мы, правда, до этого три года за «Динамо» отбегали в футболе. Ну а тут все-таки свежий воздух, закаливание… – вспоминает Ксения. – На самом деле мною, как и любыми родителями, двигало одно: лишь бы ребенок не был где-нибудь «в гаражах» – ну, то есть в плохой компании.

Компания оказалась хорошей – в команде «Омские беркуты», играющей во дворе дома Семеновых, Фима попал под опеку тренера Валерия Глушкова. Через некоторое время парень окреп, прибавил в скорости и технике, начал забрасывать больше шайб. И, поскольку игровой уровень повысился, наставник порекомендовал отправиться на пробы в спортивную школу имени Евгения Шастина, прославленного советского и российского хоккеиста, заслуженного тренера России

– Мы пошли, и нас приняли, – продолжает Ксения. – Мы безмерно рады, потому что теперь у нас есть еще одна семья. Еще когда массовым хоккеем занимались, были все словно одна семья, а теперь у нас еще и школа Евгения Шастина. Ну а учитывая нашу собственную семью, у нас их вообще три!

Мама Ефима совершенно не умаляет пользы дворового хоккея и для здоровья, и для характера своего сына и других ребят. При этом она благодарна уже упомянутому Валерию Глушкову, который сам заливал лед на коробке и при помощи родителей юных хоккеистов обустроил рядом с площадкой вагончик-раздевалку, чтобы мальчишкам было как можно комфортнее. И все же, если сравнить условия игр на открытом воздухе в неласковом сибирском климате и в крутом дворце, объективные факторы перевесят.

– Здесь, в спорткомплексе, ребята сами себя ощущают звездами хоккея типа Арсения Грицюка. У них есть своя раздевалка, туалет, душевые, крытый лед, бассейн, манеж – словом, все условия. Да, манеж не только для хоккеистов, но определенные часы для занятий с понедельника по пятницам отведены. Если точнее, два часа ежедневных тренировок: час льда и час земли. Понятное дело, что у мальчишек от всего этого настоящий кайф! – подтверждает мама хоккеиста.

Стоит ли говорить, как счастлив ее любимый Фима каждый день заниматься тем, что целиком его захватывает. По мнению Ксении, невероятно важно, когда спортом заниматься хочет сам ребенок, а не его родители. Здесь именно такой случай – Ефим и его друзья буквально бегут на тренировки. И это учитывая, что с собой у них весьма увесистые баулы с экипировкой.

Ксения обожает посещать турниры и игры и охотно делится впечатлениями от обновленной тренировочной базы:

– Мне нравится: аккуратненько, все продумано. Родителям порой подолгу приходится ждать детей с тренировок. На этот случай в фойе удобные кресла, гардероб, если вдруг неудобно сидеть в верхней одежде. Да те же туалеты для посетителей, в конце концов. Здесь и массовые ледовые катания организовываются. Признаться, я была удивлена. Приятно видеть, когда люди целыми семьями приходят и катаются! Можно даже самому прокатиться, пока ребенка ждешь. Очень хороший дворец построили: современный, оснащенный, полным-полно разнообразных тренажеров. Пусть все это держится и процветает.

Ксения согласна с тем, что, когда вокруг все новое и свежее, это, несомненно, способствует более продуктивным тренировкам и достижению высоких спортивных результатов. Причем сказывается благоприятная обстановка не только на будущих хоккеистах:

– И тренерам в таких хороших условиях легче и приятнее работать, растить из утят прекрасных лебедей. Которые в будущем, возможно, прославят нашу страну. Хочется, чтобы таких ребят год от года было все больше. Вы бы видели, с какими горящими глазами там занимаются дети! Все потому, что им самим хочется тренироваться. Я смотрю на Фиму и его товарищей и верю, что у этих детей будет по крайней мере здоровое будущее. Да, может, не все станут великими хоккеистами. Зато в голове будет порядок.

У Ефима уже есть автографы игроков «Авангарда» Рида Буше, Дамира Шарипзянова и главного тренера омской команды Михаила Кравца. Нет только заветной подписи его кумира Арсения Грицюка. Когда-нибудь юному хоккеисту наверняка удастся ее получить. А может быть – и сыграть с ним. Ведь когда веришь в себя, возможно все.

Один из проектов, входящих в нацпроект «Демография», носит название «Спорт – норма жизни». Благодаря ему в Омской области закупается спортивный инвентарь и оборудуются спортплощадки.

Так, в 2019 году приобретено 14 комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок. На них можно выполнять нормы комплекса ГТО. Один из этих комплектов отправился на омский стадион «Энергия», а остальные – в 13 районов области: Омский, Тевризский, Знаменский, Тарский, Полтавский, Любинский, Москаленский, Калачинский, Русско-Полянский, Шербакульский, Муромцевский, Кормиловский и Черлакский.

Еще семь таких же комплектов оборудования закуплено в 2020 году. Они также направлены в районы – Саргатский, Колосовский, Одесский, Таврический, Нововаршавский, Седельниковский и Оконешниковский.

В следующем году площадки ГТО были оборудованы в поселке Ростовка и райцентре Азово.

В 2022 году возможность заниматься на площадках ГТО появилась в Большеуковском, Называевском, Павлоградском и Усть-Ишимском районах. В 2023 году появились еще четыре такие площадки: в Большереченском, Крутинском, Марьяновском и Тюкалинском районах.

Здоровая семья основывается на любви, заботе, поддержке и еще ряде факторов. Одним из них является материальный достаток. В Омской области действует целый комплекс мер поддержки, помогающих омичам сохранить и приумножить семейный бюджет.

В рамках нацпроекта «Демография» семьям с детьми и беременным женщинам выплачивается единое пособие. Его получают родители 152 тыс. детей в Омской области. Право на него есть у семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает прожиточный минимум на душу населения (в нашем регионе в 2024 году это 13 723 рубля) и в которых нет избыточного имущества. Размер выплаты варьируется от 50 до 100 % прожиточного минимума ребенка, который составляет в Омской области в 2024 году 14 169 рублей.

Также единое пособие в Омской области получают 6 тыс. беременных женщин. Размер также составляет от 50 до 100 % прожиточного минимума, но для трудоспособного населения, в зависимости от доходов семьи. Прожиточный минимум для трудоспособных в Омской области в 2024 году равен 14 383 рублям.

Размер федерального материнского капитала в рамках нацпроекта «Демография» также вырос. С 1 февраля 2024 года Социальный фонд РФ повысил его сумму на 7,5 %. Теперь размер маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 631 тыс. рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка вырастет до 833,8 тыс. рублей.

Наряду с домашним воспитанием важно и воспитание общественное. В Омской области за время исполнения нацпроекта «Демография» в эксплуатацию ввели 13 детских садов и создали 312 дополнительных мест в частных дошкольных образовательных организациях.

В 2020 году появились четыре новых садика – на улицах 22-я Рабочая, Лисицкого, Краснознаменной и в 13-м микрорайоне. Последний является самым вместительным – 196 мест. Детсад на Краснознаменной рассчитан на 140 мест, а на Лисицкого и 22-й Рабочей – на 101 место.

Через год в Омске завершили строительство еще двух детских садов на 140 мест – они расположились на улицах Светловской и 1-й Станционной. Здесь организовано более 500 дополнительных мест.

Четыре детсада на 850 мест открылись в 2022 году. Появились они в поселке Биофабрика, на улице Тюленина и в микрорайонах Большие Поля и Прибрежный.

В 2023 году открыт детский садик в Большеречье, ну а в этом году начнется строительство детсада в Советском округе Омска на проспекте Мира, 65а.

По словам губернатора Омской области Виталия Хоценко, нацпроект «Демография» – это поддержка не только материнства и детства, но и старшего поколения.

Благодаря национальному проекту «Демография» стало проще найти работу, обучиться новой специальности, а семьям с детьми получить материальную поддержку от государства. Однако для достижения поставленных целей важна не только материальная составляющая, но и сохранение традиционных семейных ценностей. Культивировать семейные ценности в 2024 году будет особенно актуально, поскольку президент России объявил его Годом семьи.