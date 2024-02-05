Омск-Информ
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·Общество

Однако к середине недели в регионе снова похолодает и начнутся метели. 
По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра днем в Омской области потеплеет до –3...+2 градусов. Местами ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедица. Порывы южного ветра будут достигать 8–13 м/с.
В среду температура будет колебаться от 0 до –5 градусов. В некоторых районах синоптики обещают гололедицу и метель (пойдет снег, а порывы ветра могут достигать 15–18 м/с).
В среду вновь начнет холодать. Температура днем составит –3...–8 градусов. Метели и гололедица сохранятся.
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·Общество

Однако к середине недели в регионе снова похолодает и начнутся метели. 
По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра днем в Омской области потеплеет до –3...+2 градусов. Местами ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедица. Порывы южного ветра будут достигать 8–13 м/с.
В среду температура будет колебаться от 0 до –5 градусов. В некоторых районах синоптики обещают гололедицу и метель (пойдет снег, а порывы ветра могут достигать 15–18 м/с).
В среду вновь начнет холодать. Температура днем составит –3...–8 градусов. Метели и гололедица сохранятся.
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