ДТП произошло накануне на Южном обходе Омска. Следователи возбудили уголовное дело.
Омские следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, которое произошло вчера, 4 февраля, на Южном обходе Омска. Водитель автомобиля «Лада-212140» выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой MAN, за рулем которой был 41-летний мужчина.
В легковушке находились 48-летняя женщина и 52-летний мужчина. Женщина погибла на месте, а мужчина в тяжелом состоянии попал в больницу.
Как оказалось, супруги ехали из Исилькуля в Омск в гости к сыну. Кто из них был за рулем, до сих пор выясняют следователи.
– В рамках расследования уголовного дела следователь назначит проведение дактилоскопической, автотехнической и судебно-медицинской экспертиз; опрошены водители транспортных средств, ставших свидетелями трагедии, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Отметим, что уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Его расследование продолжают.