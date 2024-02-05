ДТП произошло накануне на Южном обходе Омска. Следователи возбудили уголовное дело.

ДТП произошло накануне на Южном обходе Омска. Следователи возбудили уголовное дело.

Омские следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, которое произошло вчера, 4 февраля, на Южном обходе Омска. Водитель автомобиля «Лада-212140» выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой MAN, за рулем которой был 41-летний мужчина.

В легковушке находились 48-летняя женщина и 52-летний мужчина. Женщина погибла на месте, а мужчина в тяжелом состоянии попал в больницу.

Как оказалось, супруги ехали из Исилькуля в Омск в гости к сыну. Кто из них был за рулем, до сих пор выясняют следователи.

– В рамках расследования уголовного дела следователь назначит проведение дактилоскопической, автотехнической и судебно-медицинской экспертиз; опрошены водители транспортных средств, ставших свидетелями трагедии, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Отметим, что уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Его расследование продолжают.