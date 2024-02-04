Дорожно-транспортное происшествие случилось несколько часов назад в Азовском районе.

Дорожно-транспортное происшествие случилось несколько часов назад в Азовском районе.

Сегодня около 13:10 часов на Южном обходе Омска (795 км трассы «Иртыш 254») водитель автомобиля «Лада-212140» выехал на встречку. Там он столкнулся с фурой MAN.

Как сообщили в полиции, в легковушке находились 48-летняя женщина и 52-летний мужчина. Кто из них был за рулем, выясняют следователи.

Отметим, что женщина погибла на месте. Мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице.