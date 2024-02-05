Вячеслав Уваев назвал капитана «Авангарда» лидером, оправдывающим свое игровое время в спецбригадах.

Вячеслав Уваев назвал капитана «Авангарда» лидером, оправдывающим свое игровое время в спецбригадах.

Бывший тренер «Авангарда» Вячеслав Уваев, входивший в штаб Михаила Кравца, прокомментировал рекорд результативности капитана «ястребов» Дамира Шарипзянова. Напомним, его защитник установил рекорд 2 февраля в матче с магнитогорским «Металлургом». Сделав результативную передачу, он набрал по системе «гол+пас» 42 (8+34) очка и установил клубный рекорд результативности для защитников.

– Шарипзянов вносит огромный вклад при игре в большинстве. Хотя на это место подписывали Либора Шулака. Дамир – лидер, капитан, который в том числе оправдывает свое игровое время в спецбригадах. В нынешнем сезоне он уже набрал очков более чем в два раза больше по сравнению с прошлым полным регулярным чемпионатом. Можно только пожелать ему стать лучшим бомбардиром среди защитников в КХЛ, – поделился своим мнением с изданием Metaratings Уваев.

Пас Шарипзянова вывел омичей вперед, но удержать победный счет не удалось, и в овертайме «Авангард» уступил, не сумев стать лидером Восточной конференции.

Вячеслав Уваев работал в тренерском штабе «Авангарда» в 2022–2023 годах и отвечал за работу с защитниками. В конце октября прошлого года был назначен главным тренером тульской «Академии Михайлова», выступающей в МХЛ, но уже в декабре расстался с должностью.