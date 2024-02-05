Женщина заключила один кредитный договор с организацией, но на нее оформили сразу несколько займов. Суд встал на ее сторону.

Женщина заключила один кредитный договор с организацией, но на нее оформили сразу несколько займов. Суд встал на ее сторону.

Коллекторская организация «Право онлайн» обратилась в Большереченский районный суд с иском к местной жительнице, которая не отдавала деньги, взятые в кредит. Как пояснила компания, женщина заключила с одной из микрокредитных организаций договор займа на 21 тыс. рублей.

Заключено соглашение было с помощью введения на сайте организации индивидуального кода, пришедшего на телефонный номер. Взыскатели долгов заявляли, что должница не исполняет условия договора займа и не совершает положенные платежи. С нее просили взыскать задолженность 52 434 рублей, включая неустойку, а также госпошлину – 1773 рубля.

Однако суд установил, что в один день на женщину оформили несколько кредитов различными микрокредитными организациями. При этом она пояснила суду, что каких-либо кредитных договоров в тот день не заключала.

– Днем ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, назвал ее по имени и отчеству, переспросил ее паспортные данные. Позднее ей звонили с разных номеров неизвестные, представлявшиеся «сотрудниками Сбербанка, Центрального банка». Вечером обнаружила, что на ее банковскую карту днем поступали от разных микрокредитных организаций суммы денег, которые сразу же переводились на неизвестный ей «Киви-кошелек» в г. Москве. Она незамедлительно позвонила на горячую линию Сбербанка, заблокировала свою банковскую карту. Сразу же обратилась с заявлением в полицию о мошенничестве, возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе судов Омской области.

Суд проверил доводы ответчика и счел, что они объективно подтверждены, а доводы истца совокупностью доказательств не подтвердились. Поэтому суд отказал коллекторской организации в удовлетворении иска.

Судебное решение вступило в законную силу.