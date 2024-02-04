Летом 2022 года некогда самый богатый омский депутат был приговорен к 16 годам за махинации с активами «Омскгоргаза». Его подельникам дали от 6 до 12 лет колонии.

Летом 2022 года некогда самый богатый омский депутат был приговорен к 16 годам за махинации с активами «Омскгоргаза». Его подельникам дали от 6 до 12 лет колонии.

24 января в Верховный суд РФ поступили кассационные жалобы фигурантов так называемого «дела «Омскгоргаза», оспаривающих приговор, который был вынесен в середине июля 2022 года. По данным «Коммерческих вестей», 29 января было принято постановление о назначении судебного заседания по этим жалобам.

Осужденным по уголовному делу являются бывший депутат Заксобрания Омской области, экс-председатель холдинговой компании «Акция» (в ее состав входил «Омскгоргаз») Сергей Калинин, тогдашние руководители и топ-менеджеры ХК, а также бывший председатель РЭК Омской области Константин Марченко. Все шестеро подсудимых были признаны виновными по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом, участие в нем) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Калинин был приговорен к 16 годам лишения свободы, Марченко дали 12 лет, остальные получили от 6 до 10 лет. По данным инсайдеров, один из подсудимых уже вышел по УДО.

До своих проблем с законом Сергей Калинин несколько лет подряд был самым богатым депутатом омского Заксобрания. В его декларации были активы, в том числе, за рубежом.

Ранее стало известно, что АО «Омскгоргаз» переходит в собственность Омской области.