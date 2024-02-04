Омск-Информ
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·Происшествия

Запись была сделана с видеорегистратора большегруза.
Полицейские опубликовали видеозапись аварии на Южном обходе Омска, где легковушка вылетела на встречку и столкнулась с фурой. ДТП случилось сегодня днем.
Напомним, в аварии погибла 48-летняя женщина. Сильно пострадал 52-летний мужчина, который также находился в легковом автомобиле. Кто из них был за рулем, выясняет полиция.
5122
·Происшествия

Запись была сделана с видеорегистратора большегруза.
Полицейские опубликовали видеозапись аварии на Южном обходе Омска, где легковушка вылетела на встречку и столкнулась с фурой. ДТП случилось сегодня днем.
Напомним, в аварии погибла 48-летняя женщина. Сильно пострадал 52-летний мужчина, который также находился в легковом автомобиле. Кто из них был за рулем, выясняет полиция.
5122