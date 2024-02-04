Синоптики дали прогноз на начало новой рабочей недели.

Синоптики дали прогноз на начало новой рабочей недели.

По прогнозу синоптиков, в понедельник температура воздуха в Омской области составит –2...–7 градусов. Ожидается метель (небольшой снег и ветер порывами до 15–17 м/с), снежные заносы на дорогах и гололедица.

По данным Обь-Иртышского УГМС, во вторник потеплеет до +1...–4 градусов. Снегопад и гололедица сохранятся. В среду синоптики вновь обещают метель. Температура воздуха в регионе составит 0...–5 градусов.

Ночная температура не будет опускаться ниже –16 градусов.