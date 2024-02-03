Руководитель известного в городе приюта для животных Татьяна Дугина подняла проблему транспортного сообщения улицы 2-я Учхозная.

Руководитель известного в городе приюта для животных Татьяна Дугина подняла проблему транспортного сообщения улицы 2-я Учхозная.

Волонтеры и сотрудники приюта для животных «Друг», расположенного на улице 2-я Учхозная, жалуются на проблему транспортного сообщения. Люди безвозмездно помогают брошенным животным, а потом не могут добраться из приюта к себе домой. Автобус №59 и маршрутка №386 стали ходить гораздо хуже, чем раньше.

– Как правило, те, кто хочет нам помочь, погулять с собаками, приезжают в приют по выходным. Но добраться до нас — это целое испытание. В воскресенье или субботу приходится ждать прямой транспорт по 40-50 минут. Не лучше ситуация и в будни. Автобус № 59 не ездит по заявленному расписанию, – сказала в комментарии газете «Ваш Ореол» руководитель приюта Татьяна Дугина. – Работникам приюта после смены приходится идти по темным закоулкам примерно две остановки до поселка Биофабрика, чтобы уехать оттуда. И это после тяжелого труда на улице, когда очень хочется поскорее добраться до дома.

В городском департаменте транспорта заявили, что на маршруте №386 из 22 автобусов малого класса осталось всего 15. В часы пик плановый интервал движения составляет 10 минут, затем он увеличивается. На маршруте №59 работают всего четыре автобуса среднего класса. Перевозчики не могут вывезти больше транспорта по причине нехватки водителей. Волонтерам и сотрудникам приюта «Друг» советуют ездить с пересадками.

Ранее сообщалось о том, что муниципальному ПП №8 для планового выпуска автобусов в линию не хватает 170 водителей.