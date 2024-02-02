Объем работ в рамках гособоронзаказа расписан на несколько лет вперед. Предприятию требуются монтажники, контролеры, токари и многие другие.

Объем работ в рамках гособоронзаказа расписан на несколько лет вперед. Предприятию требуются монтажники, контролеры, токари и многие другие.

В кадровом центре «Работа России» продолжаются ярмарки вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сегодня потенциальных работников там консультировали специалисты ПО «Полет».

На крупном заводе, который входит в состав научно-производственного центра имени М. В. Хруничева, открыто более 100 вакансий. Накануне предприятие посещал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, сообщивший, что в ближайшие год-полтора на «Полете» завершится реконструкция и он выйдет на максимальные проектные мощности.

Чтобы выполнить гособоронзаказ, заводу необходимо много сотрудников. Среди основных вакансий предприятий – монтажник электрооборудования летательных аппаратов, контролер станочных и слесарных работ, оператор станков с числовым программным управлением, фрезеровщик, токарь, слесарь механосборочных работ, инженер-технолог. Зарплаты на «Полете» по ряду позиций стартуют с 67 тыс. рублей.

– Завод гарантирует сотрудникам высокие социальные стандарты: оздоровление, летний отдых для детей, систему наставничества, а также возможность обучаться и повышать квалификацию, – отметили в Минтруда Омской области.

Ярмарки вакансий в кадровом центре «Работа России» проводятся каждую пятницу с 11:00. На следующей неделе ключевым работодателем станет Омский НИИ приборостроения.