Омск-Информ
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·Происшествия

Вещество, которое вызывает головокружение, головную боль и тошноту, опять зафиксировали в Центральном округе.
В последний день января в Омске снова выявили выбросы. Содержание сероводорода в Центральном округе составило 2,2 ПДК (предельно допустимая концентрация), что привело к повышенному загрязнению воздуха.
Отметим, что концентрация сероводорода в Омске повышалась также 23, 24, 25 и 28 января. Это вещество находили в воздухе Советского, Центрального и Ленинского округов.
Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, в ближайшие три дня уровень загрязнения воздуха в Омске ожидается пониженный.
·Происшествия

Вещество, которое вызывает головокружение, головную боль и тошноту, опять зафиксировали в Центральном округе.
В последний день января в Омске снова выявили выбросы. Содержание сероводорода в Центральном округе составило 2,2 ПДК (предельно допустимая концентрация), что привело к повышенному загрязнению воздуха.
Отметим, что концентрация сероводорода в Омске повышалась также 23, 24, 25 и 28 января. Это вещество находили в воздухе Советского, Центрального и Ленинского округов.
Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, в ближайшие три дня уровень загрязнения воздуха в Омске ожидается пониженный.