Омск-Информ
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·Общество

Превышение предельно допустимой концентрации вновь выявили в двух округах.
В минувшее воскресенье, 28 января, в воздухе Омска вновь выявили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. В Центральном округе его содержание достигло 1,2 ПДК, а в Ленинском – 1,1 ПДК. Однако, по данным Обь-Иртышского УГМС, уровень загрязнения воздуха был низким.
Выбросы также выявляли в четверг, 25 января. В Советском округе зафиксировали 2,9 ПДК сероводорода, в Центральном – 1,1 ПДК.
Напомним, 24 и 23 января в омском воздухе также повышалось содержание сероводорода. По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня уровень загрязнения воздуха в городе ожидается пониженный.
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·Общество

Превышение предельно допустимой концентрации вновь выявили в двух округах.
В минувшее воскресенье, 28 января, в воздухе Омска вновь выявили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. В Центральном округе его содержание достигло 1,2 ПДК, а в Ленинском – 1,1 ПДК. Однако, по данным Обь-Иртышского УГМС, уровень загрязнения воздуха был низким.
Выбросы также выявляли в четверг, 25 января. В Советском округе зафиксировали 2,9 ПДК сероводорода, в Центральном – 1,1 ПДК.
Напомним, 24 и 23 января в омском воздухе также повышалось содержание сероводорода. По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня уровень загрязнения воздуха в городе ожидается пониженный.
1273