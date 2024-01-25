Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Вредное вещество выявили в городском воздухе во вторник и среду.
Вчера, 24 января, в воздухе Омска вновь выявили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, в Центральном округе его содержание достигло 1,4 ПДК. Несмотря на это, уровень загрязнения воздуха был низким.
Отметим, что превышение ПДК сероводорода наблюдалось в Омске и 23 января. Его выявили в воздухе Центрального и Кировского округов.
По данным синоптиков, в ближайшие дни погода в городе будет способствовать рассеиванию вредных веществ. Завтра уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.
·Общество

Вредное вещество выявили в городском воздухе во вторник и среду.
Вчера, 24 января, в воздухе Омска вновь выявили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, в Центральном округе его содержание достигло 1,4 ПДК. Несмотря на это, уровень загрязнения воздуха был низким.
Отметим, что превышение ПДК сероводорода наблюдалось в Омске и 23 января. Его выявили в воздухе Центрального и Кировского округов.
По данным синоптиков, в ближайшие дни погода в городе будет способствовать рассеиванию вредных веществ. Завтра уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.